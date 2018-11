Fouad Belkacem se pourvoit en cassation contre sa déchéance de nationalité belge

Fouad Belkacem, l'ancien leader du groupuscule terroriste Sharia4Belgium, va se pourvoir en cassation pour contester la déchéance de la nationalité belge qui lui a été infligée. L'information relayée par VTM NIEUWS a été confirmée à l'Agence Belga par l'avocate de Belkacem, Me Liliane Verjauw.

La cour d'appel d'Anvers avait ordonné il y a deux semaines de déchoir Fouad Belkacem de sa nationalité belge, invoquant de graves manquements à ses devoirs de citoyen. L'avocate n'a pas voulu préciser quels éléments de l'arrêt son client va attaquer. "Nous avons un mois pour constituer un mémoire", a dit Me Verjauw.

L'avocate ne cache pas qu'elle veut ainsi épuiser toutes les voies juridiques, afin de pouvoir ensuite porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Belkacem se trouve depuis cinq ans derrière les barreaux. La cour d'appel a estimé son passé pénal "impressionnant": 27 condamnations devant le tribunal de police et 9 condamnations en correctionnelle (6 par le tribunal correctionnel et 3 en appel) pour, entre autres, vols, menaces, destruction, coups et blessures volontaires, rébellion, diffamation, racisme, harcèlement ou atteinte à l'honneur.

La peine la plus lourde lui a été infligée en janvier 2016, lorsqu'il a été condamné à 12 ans en tant que leader de l'organisation terroriste Sharia4Belgium. A cet égard, il aura fini sa peine le 25 mai 2027.