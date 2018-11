France: 20 ans de prison pour le meurtre d'un homme, retrouvé dans un fût d'huile

(Belga) Un homme de 52 ans a été condamné jeudi par la cour d'assises de Strasbourg à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un ancien collègue, dissimulé son corps dans un fût et usurpé son identité pendant plus de trois ans.

Eugène Satori, pull vert foncé et crâne rasé lors de cette ultime journée d'un procès qui avait débuté lundi, a été reconnu coupable de meurtre et d'escroquerie. Conformément aux réquisitions de l'avocat général, il a été condamné à une peine de 20 ans de prison, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Le corps de la victime, Denis Garni, un ancien collègue maçon, né en 1962 et qui n'avait plus donné de nouvelles depuis quelques années, avait été retrouvé en 2016 par les gendarmes dans un fût d'huile de vidange entreposé dans une cabane de jardin de la propriété de l'accusé, à Dettwiller (Bas-Rhin). Eugène Satori a reconnu à l'audience avoir tué la victime en 2012 en la frappant au crâne avec un objet métallique après une dispute. Il était également accusé d'avoir usurpé l'identité de Denis Garni pour travailler sur des chantiers, alors que sous son vrai nom il percevait une pension d'invalidité. En utilisant le nom de sa victime, il avait notamment ouvert des comptes bancaires et payait ses impôts. Sans antécédents judiciaires, il a été décrit durant le procès comme "manipulateur" et "magouilleur" par des membres de sa famille. La victime, un individu solitaire, n'avait plus été vue depuis la mi-2012, mais c'est seulement en 2015 qu'un habitant du village avait signalé sa disparition à la gendarmerie. L'enquête, d'abord ouverte pour "disparition inquiétante", s'était ensuite orientée vers Eugène Satori, car le disparu lui versait des loyers et que des mouvements d'argent apparaissaient sur son compte bancaire.