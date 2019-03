France: 5 ans de prison pour un détenu qui avait blessé avec une fourchette un surveillant

(Belga) Un détenu de 31 ans du centre de détention de Roanne (Loire) a été condamné mercredi à cinq ans de prison pour avoir blessé de plusieurs coups de fourchette un surveillant de cet établissement.

Jugé en comparution immédiate, le détenu avait agressé la victime dimanche matin. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet qui avait réclamé quatre ans de prison, dont l'un avec sursis, mise à l'épreuve et obligation de soins à l'encontre de l'homme reconnu coupable de violence avec arme et préméditation sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le détenu, qui a porté des coups de fourchette au cou et à la tête du surveillant, "lui imputait son mal-être, alors qu'il n'y est pour rien", a déclaré à l'AFP Marie-Harmony Belloni, l'avocate de la victime, qui s'est vu prescrire 10 jours d'Interruption totale de travail (ITT). Selon elle, "les magistrats ont sans doute voulu marquer le coup, avec tout ce qui se passe actuellement en matière de violence dans les prisons, qui provoque un ras-le-bol de la profession". Plusieurs collègues de la victime, ainsi que le directeur du centre pénitentiaire de 600 places, ont assisté au procès. Mercredi matin, des surveillants en repos avaient bloqué les entrées et sorties de l'établissement roannais pendant plus de trois heures, à l'appel de l'intersyndicale FO, CGT, SPS et Ufap-Unsa, jusqu'à l'arrivée de la police, à la suite de cette agression et de celle de deux surveillants de la prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe (Orne), mardi, par un détenu radicalisé.