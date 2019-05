France: 7 ans de prison pour avoir importé 200 kg d'héroïne et de cocaïne des Pays-Bas

(Belga) Deux Néerlandais poursuivis pour avoir importé au moins 200 kg d'héroïne et de cocaïne, dans le cadre d'un trafic international entre les Pays-Bas et la France, ont été condamnés à sept ans de prison à Rennes, a annoncé jeudi une source judiciaire.

Huit membres présumés de ce réseau de trafiquants - cinq Français et deux Néerlandais -, poursuivis pour "importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibés", ont comparu devant la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) rennaise lundi et mardi, indique un communiqué du procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Selon la justice, jusqu'à son démantèlement, après un an d'enquête, ce réseau de trafiquants avait procédé à "l'importation en France sur l'ensemble du territoire national d'une quantité estimée a minima à 200 kg d'héroïne et de cocaïne". Après une saisie douanière de 4,4 kg d'héroïne et environ 800 g de cocaïne en janvier 2017 dans un véhicule en provenance des Pays-Bas se rendant à Nantes, conduit par un Néerlandais, "une enquête au long cours a permis l'identification et le démantèlement de cette organisation". "La mise en place de nombreuses écoutes téléphoniques, de surveillances physiques", avaient amené les enquêteurs à identifier des déplacements de protagonistes au contact du commanditaire néerlandais. En avril 2017, un nouveau convoi à destination de la région nantaise était intercepté avec 1,1 kg de cocaïne et 1,8 kg d'héroïne, donnant lieu à des interpellations. "Des individus nantais étaient identifiés comme destinataires des produits, les perquisitions menées dans des domiciles et box amenant la saisie de 3 kg d'héroïne, de MDMA (principe actif de l'ecstasy) et de matériel de conditionnement", précise le communiqué du procureur. "Le commanditaire du réseau, basé à Rotterdam aux Pays-Bas, d'où il gérait le trafic à partir de plusieurs appartements, faisait lui aussi l'objet d'interceptions téléphoniques, permettant de déterminer que le trafic se poursuivait, malgré les interpellations", indique-t-il. Il a été interpellé en janvier 2018, alors qu'il participait à l'un de ces convois. Les enquêteurs français avaient sollicité la coopération des autorités néerlandaises, permettant des perquisitions dans "un laboratoire de stupéfiants à Rotterdam, géré par un second commanditaire". Les deux organisateurs néerlandais du réseau, âgés de 34 et 28 ans, ont été condamnés chacun à sept ans d'emprisonnement. Des peines entre deux et cinq ans ont été prononcées à l'encontre des autres prévenus, sans autre détail. (Belga)