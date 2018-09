France: 7 et 11 ans de prison pour la mort du militant antifasciste Clément Méric

(Belga) Deux ex-skinheads impliqués dans la mort d'un militant antifasciste, Clément Méric, tué lors d'une rixe en 2013, ont été condamnés vendredi à des peines de 7 et 11 ans de prison par la cour d'assises de Paris, qui a acquitté un troisième accusé.

La peine la plus lourde a été infligée à Esteban Morillo, qui avait reconnu être l'auteur des coups mortels. Samuel Dufour, qui a participé à la rixe mortelle mais n'a pas frappé Méric, a quant à lui été condamné à sept années d'emprisonnement. L'un et l'autre vont faire appel, ont annoncé leurs avocats respectifs. Un troisième accusé, qui n'a porté aucun coup, a été acquitté. Les deux condamnés sont âgés de 25 ans. Pour une agression "d'une sauvagerie inadmissible", l'avocat général avait requis jeudi une peine de 12 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Esteban Morillo et demandé sept ans d'emprisonnement contre Samuel Dufour, qui se battait à ses côtés. Le 5 juin 2013, Clément Méric, antifasciste de 18 ans, s'était écroulé lors d'une rixe entre militants d'extrême gauche et skinheads d'extrême droite, après une rencontre fortuite dans une vente privée de vêtements. La mort du jeune homme a choqué l'opinion et fait ressurgir le spectre des violences d'extrême droite. Plusieurs groupuscules d'ultradroite furent dissous par le gouvernement, et notamment Troisième voie, le mouvement dont étaient proches les accusés. (Belga)