France: Benjamin Griveaux porte plainte après la diffusion de vidéos intimes

Benjamin Griveaux a porté plainte samedi pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête a été ouverte après la diffusion de vidéos à caractère sexuel ayant conduit à son retrait de la course à la mairie de Paris, a-t-on appris auprès du parquet de Paris.

Cette plainte a été déposée dans les locaux de la direction régionale de la police judiciaire et les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), a précisé cette source. Sur LCI, l'avocat de M. Griveaux, Richard Malka, a précisé que la plainte avait été déposée contre X. "Cette plainte couvrira tout le champ des infractions qui ont été réalisées par l'auteur de la diffusion initiale et par ceux qui ont repris ces diffusions", a ajouté l'avocat. L'artiste contestataire russe Piotr Pavlenski, qui avait incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017, a affirmé vendredi être à l'origine de la mise en ligne des vidéos incriminées, assurant vouloir dénoncer l'"hypocrisie" de l'ex-candidat LREM. M. Griveaux "a utilisé sa famille en se présentant en icône pour tous les pères et maris de Paris. Il a fait de la propagande des valeurs familiales traditionnelles", a-t-il affirmé. Me Malka a estimé sur LCI que cette justification était "grotesque". "J'ai rarement vu personnalité plus cynique. On est dans une imposture absolue, avec des pseudo artistes qui considèrent qu'ils sont dans une dictature et donnent des leçons de morale", a-t-il ajouté. L'avocat a également dit douter que M. Pavlenski soit le seul responsable de la diffusion des vidéos . "Clairement, je ne crois pas du tout qu'il ait agi tout seul", a-t-il ajouté, sans s'avancer davantage et en renvoyant à l'enquête ouverte samedi par le parquet. Piotr Pavlenski a été interpellé et placé en garde à vue samedi dans une autre enquête sur des violences commises le soir du 31 décembre. Il est mis en cause pour avoir participé ce soir-là à une rixe dans un appartement parisien.