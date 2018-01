France: la "Veuve noire" condamnée à 22 ans de réclusion

(Belga) Accusée d'avoir empoisonné plusieurs hommes âgés sur la Côte d'Azur dont deux morts dans des circonstances suspectes, Patricia Dagorn a été condamnée jeudi à 22 ans de prison, malgré ses dénégations et l'acharnement de ses avocats à dénoncer un manque de preuves.

Jugée devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice (sud-est) pour l'assassinat en 2011 de deux retraités, un SDF avec lequel elle partageait des nuits d'hôtel et un ancien maçon à la retraite confortable dont les proches ont trouvé les ennuis de santé et les retraits d'argent suspects, Patricia Dagorn n'a pas bronché à l'énoncé du verdict. Elle était aussi accusée d'avoir administré des substances nuisibles, en l'occurrence du Valium, à deux autres octogénaires rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale. Pour un seul d'entre eux, Robert Vaux, un veuf de Fréjus qui s'était épris d'elle et l'avait logée, elle a admis qu'il a pu ingérer du Valium en buvant par inadvertance un verre qu'elle s'était servie pour elle-même. L'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Patricia Dagorn, incarcérée depuis 2012 et déjà condamnée à cinq ans de prison en 2013 pour vol, escroquerie et séquestration. Au total, Patricia Dagorn aurait connu au moins une vingtaine d'hommes sur la Côte d'Azur de 2011 à 2012. La plupart en ont été quittes pour des demandes d'argent ou le vol de documents. (Belga)