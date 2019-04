France: neuf personnes inculpées après la saisie de plus d'une tonne de cannabis

(Belga) Neuf personnes ont été mises en examen mercredi et jeudi pour "trafic de stupéfiants" dans l'Oise après la saisie de plus d'une tonne de résine de cannabis lors de l'interception d'un "go-fast", a-t-on appris vendredi auprès du procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier.

1.082 kg de résine de cannabis ont ainsi été saisis dans l'un des trois véhicules participant à ce "go fast" et alors stationnés sur une aire d'autoroute à Fresnay-l'Évêque. Au total, "dix personnes ont été interpellées, neuf ont été mises en examen, dont sept avec mandat de dépôt et deux placées sous contrôle judiciaire", a-t-il précisé, affirmant que cette opération avait eu lieu dans le cadre d'une enquête menée depuis janvier par la police judiciaire de Lille. Ces personnes ont notamment été mises en examen pour "trafic de stupéfiants" et "blanchiment de trafic de stupéfiants". "On considère que le bénéfice qu'aurait pu en faire le groupe des personnes interpellées est d'un million d'euros", a ajouté Jean-Baptiste Bladier. (Belga)