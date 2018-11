France: Tariq Ramadan plaide sa mise en liberté

(Belga) L'islamologue suisse Tariq Ramadan, inculpé pour viols sur deux femmes, a clamé jeudi son innocence devant la cour d'appel de Paris chargée de statuer sur son éventuelle mise en liberté, lors de sa première apparition publique depuis son incarcération.

"J'irais fuir où ? Alors que tout va vers mon innocence (...) Je vais rester en France et défendre mon honneur et mon innocence", a déclaré depuis le box l'islamologue de 56 ans pour tenter de convaincre la chambre de l'instruction de faire droit à sa quatrième demande de mise en liberté. Celle-ci avait été rejetée la semaine dernière par les juges qui craignent notamment des "risques de pression" sur les deux femmes dont les plaintes ont lancé l'affaire à l'automne 2017 et débouchée sur la double inculpation de M. Ramadan le 2 février. La défense avait fait appel du rejet de cette demande, déposée dans la foulée d'une nouvelle audition où M. Ramadan avait admis des relations sexuelles "consenties" avec ses accusatrices. Après un an de dénégations, la révélation d'échanges SMS sans ambiguïtés l'avait contraint à changer de version. "Je voudrais que vous décidiez en votre âme et conscience, non pas parce que je m'appelle Tariq Ramadan et qu'on m'a diabolisé dans ce pays", a-t-il lancé aux juges. "Je veux bien qu'on me reproche d'avoir menti pour protéger ma famille, ma fille qui est dans la salle. Mais qui a menti le plus? Qui a instrumentalisé le mouvement #MeToo ?", s'est défendu M. Ramadan, accusant ses accusatrices de se répandre dans les médias. A tour de rôle, les avocats de la défense et des deux plaignantes se sont renvoyé les accusations de menaces sur les protagonistes du dossier et leur entourage. "Je viens de passer dix mois en prison, je suis innocent, je le paye de ma santé, je ne peux plus marcher normalement", a plaidé M. Ramadan, qui souffre d'une sclérose en plaques. Invoquant à nouveau le "risque de pression sur les plaignantes et les témoins", le parquet général a requis le rejet de la demande. La décision était attendue dans la soirée de jeudi. (Belga)