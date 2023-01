France: un couple mis en examen pour "coups mortels" après le décès de leur nourrisson

(Belga) Un homme de 20 ans et sa compagne de 18 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire jeudi pour des "coups mortels" sur leur fille de deux mois, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bayonne.

Après un appel au Samu de ce couple résidant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), le bébé avait été transporté mardi en urgence à l'hôpital de Bayonne puis au CHU de Bordeaux en raison "de son état très critique", a expliqué la vice-procureure Caroline Parizel. L'enfant y est décédée mercredi soir. Au regard des hématomes, dont un au niveau du cerveau, et des fractures sur le corps du bébé, les parents avaient aussitôt été placés en garde à vue à Bordeaux puis transférés à Bayonne. Inconnus des services de police jusque-là, ils ont été mis en examen jeudi pour des "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et placés en détention provisoire. La jeune femme a également été mise en examen pour non-assistance à personne en danger. L'autopsie du corps du nourrisson fait état "d'une mort violente avec intervention d'un tiers" et d'un "traumatisme crânien non accidentel", a précisé le parquet. Selon la vice-procureur Caroline Parizel, le père a reconnu "a minima des gestes involontaires dans le cadre de jeux ou de soins". L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bayonne. (Belga)