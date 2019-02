France: une femme condamnée à 12 ans de prison en appel pour avoir étouffé son bébé

(Belga) Une femme de 25 ans, condamnée en première instance à 20 ans de prison pour avoir étouffé le bébé à qui elle venait de donner naissance, a vu sa peine réduite à 12 ans en appel jeudi à Nanterre.

Le premier verdict de la cour d'assises du Val-d'Oise en avril 2018 à l'encontre de cette jeune femme, âgée tout juste de 18 ans au moment des faits, avait été jugé "surréaliste" par ses avocats, qui avaient immédiatement fait appel. A l'issue de trois jours de procès, la cour d'assises d'appel est restée en-deçà des 15 ans requis, comme en première instance, par le ministère public. La peine a été assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation de soins. Dans la nuit du 14 mars 2012, à Sannois (Val-d'Oise), la jeune femme s'était enfermée dans la salle de bains, prétendant qu'elle était malade, pour accoucher d'un bébé qu'elle avait ensuite étouffé en obstruant ses voies respiratoires avec du papier toilette. L'autopsie pratiquée sur le nourrisson, "né vivant, viable et à terme", devait également révéler des traces de brûlure et une fracture du crâne. L'accusée, en détention depuis sa première condamnation, a évoqué dans le box la "honte" et la "peur" qu'elle ressentait au cours de sa grossesse, dont "elle avait conscience" mais à laquelle elle ne "voul[ait] pas croire". Ce soir-là, "je ne réalisais pas que c'était un bébé, que c'était mon bébé", a-t-elle dit, répétant "regretter" son geste. Une experte n'a pas retenu à la barre la notion de déni de grossesse, évoquant une "dénégation" avec des périodes de "refoulement". Au premier procès, son ancienne colocataire, présente dans l'appartement le soir des faits, avait été condamnée à quatre ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation et modification de scène de crime. Elle n'a pas fait appel. Pendant l'instruction, elle avait raconté avoir entendu un bruit s'apparentant à un "miaulement de chat, suivi de coups sourds" avant de voir la jeune majeure ressortir de la salle de bains, un sac en plastique à la main, dont elle s'était ensuite débarrassée en le déposant dans le local à poubelles de l'immeuble. C'est finalement la demi-soeur de l'accusée qui avait prévenu la police, l'amie ayant préféré fermer les yeux sur le geste de celle dont elle était, d'après son entourage, amoureuse. (Belga)