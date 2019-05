France: une femme de 102 ans soupçonnée du meurtre de sa voisine de chambre

(Belga) Une enquête a été ouverte après le meurtre samedi d'une nonagénaire dans une maison de retraite de l'Aisne, en France. Sa voisine de chambre âgée de 102 ans, soupçonnée de l'avoir tuée, a été hospitalisée en psychiatrie, a-t-on appris mercredi du parquet de Soissons.

La victime, une résidente de 92 ans, a été retrouvée samedi peu après minuit dans son lit, inanimée et le visage tuméfié, par une employée de l'établissement médicalisé, situé à Chézy-sur-Marne (Aisne). L'autopsie "a conclu à un décès consécutif à une asphyxie par strangulation et à des coups portés à la tête", a indiqué le procureur de Soissons Frédéric Trinh dans un communiqué. "L'occupante de la chambre voisine, (...) âgée de 102 ans, s'était manifestée, en grand état d'agitation auprès de l'assistante médicale à laquelle elle avait déclaré avoir +tué quelqu'un+", a-t-il poursuivi. Mais en raison de "son état de confusion et d'agitation" la centenaire "a été transférée au centre hospitalier de Château-Thierry puis, après examen par un expert, admise dans un établissement psychiatrique". Elle n'a donc "pas pu être entendue" par les enquêteurs mais "il n'y a pas d'arrêt des poursuites pour l'instant", a précisé M. Trinh à l'AFP. Une expertise psychiatrique doit être réalisée "afin de déterminer si cette dame est accessible à une sanction pénale ou irresponsable pénalement", a-t-il dit. Une enquête de flagrance a été ouverte pour "homicide volontaire sur une personne vulnérable en raison de son état physique" et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Château-Thierry-Nogentel. (Belga)