France: une mère et son ami inculpés pour "violences" et "viol" après la mort d'un bébé

(Belga) La mère d'une fillette de 13 mois et son compagnon ont été mis en examen (inculpés) vendredi soir pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "viol" sur ce bébé, décédé mercredi, a-t-on appris auprès du parquet d'Agen.

A l'issue de la garde à vue de la mère, 22 ans, et de son compagnon âgé de 18 ans, le parquet a ouvert une information judiciaire après avoir reçu les conclusions de l'autopsie médicale pratiquée jeudi. "Le décès est dû à un éclatement du foie ayant entraîné une hémorragie interne et il y a des lésions sur tout le corps et notamment au niveau du pubis", a indiqué le parquet. Les deux prévenus, mis en examen avec pour circonstances aggravantes des violences et viol "sur mineure de 15 ans par ascendant et par personne ayant autorité", ont contesté avoir administré des coups ou commis des violences sur l'enfant. Selon eux, le décès est dû à une chute accidentelle, a précisé une source proche de l'enquête. L'enfant avait été prise en charge, inanimée, mercredi à la mi-journée par le Smur à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), au domicile d'un des parents, qui vivaient séparés. Elle est décédée le même après-midi. Le père et la mère de l'enfant ainsi qu'un ami de la mère avaient été placés en garde à vue dans la soirée. Le père de la fillette, mis hors de cause, a été relâché. L'enquête est menée par la police de Villeneuve, avec la police judiciaire d'Agen qui a été saisie. (Belga)