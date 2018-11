Francken ferme le guichet asile de l'Office des étrangers à la suite d'une agression d'un agent de sécurité

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken a annoncé mardi sur Twitter qu'il avait fait fermer "jusqu'à nouvel ordre" le guichet Asile de l'Office des étrangers à Bruxelles à la suite d'une agression. Un agent de sécurité a été frappé peu après l'ouverture des bureaux. Il n'a pas dû être emmené à l'hôpital. Le guichet a rapidement rouvert, a indiqué mardi peu avant 10h le directeur de l'Office des étrangers, Freddy Roosemont.

Le nombre de demandeurs d'asile est reparti à la hausse ces derniers mois alors que les capacités d'accueil ont été diminuées par le secrétaire d'Etat N-VA. Depuis jeudi, l'Office des étrangers a instauré une limite journalière d'accueil pour les demandeurs d'asile. Soixante personnes maximum par jour sont admises au guichet, ce qui crée une certaine nervosité à l'approche de l'hiver.

"Ce matin, un nombre accru de personnes se sont présentées à l'Office et une bousculade a éclaté. Vers 09h00, un agent de sécurité qui contrôle les identités à l'entrée a été frappé et les portes du bâtiment ont été immédiatement fermées. La police a été appelée sur place pour rétablir le calme et l'Office a rouvert vers 10h00", détaille la porte-parole de l'Office des Etrangers, Dominique Ernould. Dans la mêlée, l'auteur des coups a réussi à prendre la fuite.

"Quatre-vingt-trois personnes vulnérables ont finalement pu être enregistrées aujourd'hui dont 45 qui avaient été reconvoquées pour être auditionnées avec un interprète pour la finalisation de l'enregistrement de leur demande d'asile. A partir de demain, un présence policière accrue sera demandée devant l'entrée de l'Office pour éviter les tensions", ajoute-t-elle.



Le directeur de l'Office, Freddy Roosemont, a par ailleurs laissé entendre qu'il étudiait la possibilité d'une assistance permanente de la police. Theo Francken va examiner, ensemble avec l'Office des Etrangers, quelles mesures sont nécessaires, selon le cabinet du secrétaire d'Etat.