Fusillade à Strasbourg - Emmanuel Macron appelle les responsables politiques "au calme et à la retenue"

(Belga) Le président français tient mercredi à la mi-journée un Conseil de Défense, à la suite de l'attaque commise mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg, a indiqué lors d'un point presse Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron appelle par ailleurs les responsables politiques "au calme et à la retenue".

"Le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue", a indiqué Benjamin Griveaux. "L'ordre public doit prévaloir, en tout lieu et toute circonstance", a-t-il ajouté. Le procureur de la République de Paris s'est exprimé plus tôt mercredi, indiquant qu'en raison du "lieu ciblé, du mode opératoire, de son profil et des témoignages recueillis auprès ceux qui l'ont entendu crier 'Allah Akbar', la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits mardi soir". (Belga)