Fusillade à Strasbourg - Macron remercie l'ensemble des services mobilisés dans la traque de l'auteur de l'attentat

(Belga) Emmanuel Macron a remercié "l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et forces de l'ordre", jeudi soir dans un tweet, après la mort de l'auteur de l'attaque du marché de Noël à Strasbourg, en assurant un "engagement total" contre le terrorisme.

"Merci à l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total.", a commenté sur Twitter le chef de l'État. Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, a été tué par les forces de l'ordre jeudi soir, après avoir tiré sur des policiers qui tentaient de l'interpeller et qui ont riposté. L'homme "faisait partie des soldats" du groupe État islamique, a affirmé peu après Amaq, son média de propagande, cité par le groupe de surveillance des réseaux extrémistes SITE. Chérif Chekatt a été abattu dans le quartier du Neudorf, là où sa trace avait été perdue après son équipée sanglante mardi. Plus de 700 membres des forces de l'ordre, dont 280 enquêteurs de la police judiciaire, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, étaient à la recherche du suspect depuis l'attentat et plusieurs opérations de police avaient déjà eu lieu au Neudorf, quartier du sud de Strasbourg, où Chérif Chekatt, 29 ans, avait grandi. Mardi soir, peu avant 20H00, il avait pénétré dans le centre historique de la ville au coeur du marché de Noël et avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants, faisant trois morts. Trois personnes sont toujours entre la vie et la mort, et trois blessés sont sortis de l'hôpital. (Belga)