Fusillade à Strasbourg: Trois des cinq gardés à vue transférés à Paris

(Belga) Trois des cinq membres d'une même famille soupçonnés d'avoir fourni à Chérif Chekatt l'arme utilisée pour perpétrer l'attentat de Strasbourg sont transférés jeudi matin de la capitale alsacienne à Paris où leur garde à vue va se poursuivre, a-t-on appris de source proche du dossier.

A l'issue de leur garde à vue, ils sont susceptibles d'être présentés à un juge d'instruction, a-t-on précisé de même source, expliquant que leur transfert dans la capitale doit "permettre l'organisation des présentations" devant le magistrat, susceptibles d'intervenir "à partir de vendredi". Les deux autres membres de cette famille arrêtés mardi en Alsace, dont une femme, ont été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Ces personnes avaient été interpellées mardi matin et placées en garde à vue à Strasbourg, soupçonnées d'avoir participé à la fourniture d'un vieux revolver 8 mm à Chérif Chekatt qui avait tué cinq personnes aux abords du Marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre. Les cinq personnes soupçonnées sont quatre hommes âgés de 78, 65, 34 et 32 ans, ainsi qu'une femme de 57 ans. Le plus âgé fait partie de ceux transférés à Paris, a-t-on précisé de même source. Chérif Chekatt est soupçonné par les policiers de la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) de s'être procuré l'arme à feu quelques jours avant son passage à l'acte. Il s'agit d'un revolver d'ordonnance de calibre 8 mm datant de la fin du XIXe siècle. Délinquant multirécidiviste de 29 ans et fiché S pour radicalisation islamiste, il avait attaqué des passants avec un revolver et un couteau. Après 48 heures de traque, il avait été abattu par des policiers qui l'avaient repéré lors d'une patrouille. Le groupe Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attaque. (Belga)