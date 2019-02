Le dimanche 20 janvier 2019 vers 23 heures, Gatien Danhiez, un homme âgé de 32 ans, était à son domicile situé rue Ariste-Gaussin à Dinant. Depuis, il ne s'était plus manifesté et n'avait plus donné signe de vie. La police avait diffusé un avis de disparition le 22 janvier. Selon nos informations, l'homme a finalement été retrouvé hier soir. Il est sain et sauf. Il dit ne se souvenir de rien. Une enquête est en cours.