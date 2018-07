GB: 5 hommes, dont le père de la victime, inculpés pour l'agression à l'acide d'un enfant

(Belga) Le père d'un enfant de trois ans brûlé à l'acide et quatre autres hommes ont comparu mercredi devant la justice britannique, inculpés de complot en vue de commettre des lésions corporelles graves.

Cet homme de 39 ans, dont le nom ne peut être donné pour protéger l'anonymat de l'enfant, a comparu devant le tribunal de Kidderminster aux côtés de quatre autres hommes, Adam Cech, 27 ans, Jan Dudi, 25 ans, Norbert Pulko, 22 ans, et Jabar Paktia, 41 ans. Ils comparaîtront de nouveau devant la justice, cette fois devant le tribunal de Worcester, le 28 août. Souffrant de graves brûlures au bras et au visage, l'enfant avait été hospitalisé après cette attaque, survenue samedi en début d'après-midi dans un magasin discount de Worcester. Il a quitté l'hôpital le lendemain, "mais les conséquences à long terme de ses blessures restent inconnues pour le moment", a indiqué la police de West Mercia, dans l'ouest de l'Angleterre. Le chef de la police de West Mercia, Mark Travis, avait estimé dimanche qu'il s'agissait d'une "attaque délibérée", tout en indiquant que son motif n'était alors "pas clair". C'est un acte de "pure méchanceté", avait déclaré le chef du conseil municipal de Worcester, Marc Bayliss. "Worcester n'est pas le genre d'endroit (où ce type d'attaque se produit), nous sommes une petite ville anglaise typique". Le Royaume-Uni est confronté à une hausse des attaques à l'acide ces dernières années, en particulier à Londres. Le ministère de l'Intérieur a annoncé en avril qu'il comptait durcir la législation, en faisant de la détention des substances corrosives dans un lieu public une infraction pénale, et en interdisant la vente de ces substances aux mineurs. Mardi encore, la police de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, a lancé un appel à témoins après l'agression d'une femme gravement blessée après avoir été visée par une "substance corrosive". (Belga)