GB: l'ex-entraîneur de foot Bennell reconnu coupable de 7 autres abus sexuels sur mineurs

(Belga) L'ancien entraîneur de football britannique Barry Bennell a été reconnu coupable jeudi d'une nouvelle série d'abus sexuels sur mineurs, dans le cadre d'une affaire qui avait ébranlé le monde du football britannique.

Barry Bennell, 64 ans, devait répondre devant un tribunal de Liverpool de 48 infractions, des agressions incluant des viols, tentatives de viols et agressions sexuelles commis sur douze garçons mineurs entre 1979 et 1991. Le jury, qui l'avait reconnu coupable de 36 charges mardi, a déclaré sa culpabilité pour sept accusations supplémentaires jeudi, portant le total à 43, après avoir repris sa délibération interrompue par la maladie d'un juré. Elles concernent onze garçons âgés de 8 à 15 ans. Le tribunal doit désormais se prononcer sur sa peine. "Barry Bennell est un pédophile prédateur qui amadouait de jeunes garçons rêvant d'une carrière professionnelle dans le football et abusait d'eux", a dénoncé la procureure Jackie Lamb. "Je voudrais rendre hommage aux victimes qui se sont fait connaître pour témoigner contre lui et j'espère que cette issue leur donnera un peu le sentiment que justice a été rendue après tant d'années", a-t-elle ajouté. Plusieurs victimes ont dit avoir été abusées plus d'une centaine de fois par l'ancien entraîneur, qui agissait à son domicile, dans sa voiture ou lors de déplacements liés au football. Devant le tribunal, l'ex-joueur Chris Unsworth, 45 ans, avait ainsi raconté le 11 janvier avoir rencontré Barry Bennell lorsqu'il était venu s'entraîner avec l'équipe juniors de Manchester City, affirmant que les abus à son encontre avaient commencé "tout de suite" après que le coach eut commencé à le conduire au stade avec sa voiture. Bennell a déjà été par le passé condamné pour des délits sexuels et a purgé des peines de prison. Il a entraîné des équipes de jeunes dans plusieurs clubs anglais dont celui de Crewe Alexandra (aujourd'hui en 4e division), Manchester City et Stoke City. Ce scandale de pédophilie dans le football anglais avait éclaté à la mi-novembre 2016 après des révélations d'un ancien joueur du club de Crewe Alexandra qui a raconté son calvaire au quotidien The Guardian. Son récit avait entraîné une cascade de dénonciations, notamment d'anciens internationaux racontant avoir été agressés sexuellement par un entraîneur ou un recruteur lorsqu'ils étaient enfants. Selon l'agence de presse Press Association, 86 plaignants supplémentaires se sont fait connaître depuis lors, accusant Bennell d'avoir abusé d'eux. (Belga)