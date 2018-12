GB: l'homme poursuivi pour l'attaque au sabre du palais de Buckingham acquitté

(Belga) L'homme qui avait blessé des policiers avec un sabre devant le palais de Buckingham en août 2017 a été reconnu non coupable de "préparation d'acte de terrorisme" à l'issue de son procès mercredi à Londres.

Mohiussunnath Chowdhury, un chauffeur Uber de 27 ans, a été acquitté à l'unanimité par les jurés de la cour criminelle de l'Old Bailey après près de 12 heures de délibérations. Le 25 août 2017, deux policiers non armés avaient été blessés aux mains en tentant de saisir le sabre d'un mètre de long de M. Chowdhury qui désignait la reine comme "ennemi d'Allah" et criait "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand, en arabe) devant le palais de Buckingham, à Londres. L'accusé a réfuté toute préparation d'acte terroriste, expliquant qu'il voulait seulement être tué au cours de l'incident. Il avait d'ailleurs envoyé une lettre de suicide à sa soeur où il exprimait sa haine "de la reine et des soldats." Un porte-parole du Crown prosecution service, chargé de l'accusation au Royaume-Uni, a indiqué que les charges retenues contre M. Chowdhury lors de ce procès étaient "appropriées" et qu'il n'y aurait pas de poursuites ultérieures à propos de cet incident. (Belga)