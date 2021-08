Une personne se retranche à Geer et avale un produit chimique

Une personne s'est retranchée dans son habitation et a ingéré un produit chimique ce dimanche en milieu de journée à Geer (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Hesbaye. L'état de la personne n'est pas connu, mais elle a été transportée dans un hôpital de la région.

Une personne s'est enfermée chez elle et a ingurgité un produit chimique vers 12h00, rue de l'Église à Geer. Neuf pompiers de la zone Hesbaye sont intervenus avec le soutien des pompiers de Liège pour traiter le produit et évacuer la victime. Le parquet de Liège, averti de la situation, n'a pas souhaité communiquer sur le fait, mais confirme qu'il s'agit bien d'un produit chimique. L'état de la personne n'est pas connu, mais elle a été transportée à l'hôpital. Le nom du produit et la cause de la prise de celui-ci n'ont également pas été communiqués. Vers 16h30 dimanche, le calme était revenu sur la commune.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.