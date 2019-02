Geneviève Lhermitte, la mère infanticide, sera-t-elle libérée sous conditions? La décision est attendue aujourd’hui

Le 7 février dernier, Geneviève Lhermitte a demandé sa libération conditionnelle auprès du Tribunal d'application des peines. Elle avait tué ses cinq enfants en 2007.

Geneviève Lhermitte a été condamnée à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Nivelles pour avoir tué ses cinq enfants en 2007. Elle avait introduit une première demande de libération en 2017 qui avait alors été refusée. "Geneviève Lhermitte a à présent un vrai projet, qui correspond à sa personnalité et à son parcours", avait affirmé son avocat, Me Nicolas Cohen.



La condamnée avait bénéficié de deux sorties au cours de l'été 2018. Elle avait pu quitter sa cellule de Berkendael pendant deux matinées, en juin et en août, pour bénéficier d'un suivi psychologique extérieur.