Germain Mugemangango, porte-parole du PTB, victime d'insultes racistes à son domicile

(Belga) Germain Mugemangango, président du PTB hennuyer et porte-parole francophone du parti, a porté plainte mardi auprès de la police après avoir été victime d'insultes racistes à son domicile, a-t-il indiqué à l'agence Belga.

M. Mugemangango a eu une altercation verbale avec l'une de ses voisines à Marcinelle lundi soir, peu avant 21h00. Ses enfants étant endormis, il a demandé à une dame en pleine discussion de parler moins fort. Sa voisine lui a répondu sèchement qu'elle avait le droit de parler jusqu'à 22h00, et qu'elle, au moins, était dans "son pays". Le porte-parole du parti d'extrême gauche est resté calme et a rétorqué qu'il avait conscience qu'elle était dans ses droits, mais qu'elle pouvait lui rendre ce service en tant que voisine. Une fois à l'intérieur de son domicile, Germain Mugemangango a entendu un homme crier: "Où est ce singe ? Qu'il ose sortir!". "C'est toi le Noir qui a engueulé ma femme? Retourne dans ta brousse. Je vais te découper en tranches comme ils font chez toi. De toute manière, le Blanc est supérieur au Noir. C'est pour cette raison qu'on vous a colonisés. Vous n'êtes bons qu'à mendier", a surenchéri l'individu face à Germain Mugemangango après que ce dernier eut tenté de lui expliquer sa version des faits. Le flot d'injures a duré au moins cinq minutes. La victime s'est rendue au commissariat mardi matin, pour déposer une plainte, et n'exclut pas d'en informer UNIA, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. (Belga)