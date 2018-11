Gilets jaunes: la conductrice qui a écrasé une manifestante en Savoie a été mise en examen

(Belga) La conductrice qui a écrasé samedi matin une manifestante en "gilet jaune" au Pont-de-Beauvoisin en Savoie a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet de Chambéry dimanche. Elle est poursuivie "pour violences volontaires avec arme par destination (en l'espèce la voiture, ndlr) ayant entraîné la mort sans intention de la donner", détaille le parquet.

Sa garde à vue a été levée dimanche matin et elle a été placée sous contrôle judiciaire. Les enfants de la victime seront avisés par le juge d'instruction saisi de leur possibilité de se constituer parties civiles s'ils le souhaitent, ajoute-t-il. La mobilisation de près de 290.000 "gilets jaunes" samedi partout en France a été entachée par le décès samedi matin d'une manifestante de 63 ans percutée par une conductrice prise de panique, sur une manifestation réunissant alors une quarantaine de personnes et qui n'avait pas été déclarée en préfecture. Au volant de son 4x4, elle a été prise dans un barrage alors qu'elle devait emmener sa fille chez le médecin. "Des personnes ont tapé sur sa voiture; elle a paniqué et a accéléré", avait expliqué samedi le préfet de Savoie. (Belga)