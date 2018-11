Gilets jaunes: la liste des barrages en cours en ce moment, qui touchent notamment les centres commerciaux

Les gilets jaunes ont changé de cible ce matin: quelques dizaines de personnes ont bloqué des centres commerciaux.

Les gilets jaunes mènent depuis vendredi midi une action devant le centre commercial du Cora de Châtelineau, dont ils bloquent le rond-point d'accès. Le parking n'est donc pas accessible aux véhicules particuliers. Sur les réseaux sociaux, les manifestants avaient annoncé leur intention de bloquer plusieurs centres commerciaux de Charleroi (Rive Gauche, Cora et Ville 2) pour le "Black Friday", mais à l'heure actuelle, mis à part au centre commercial du Cora de Châtelineau, les forces de l'ordre n'ont pas été averties de rassemblements particuliers.

Le centre commercial des Grands prés à Mons, bloqué ce matin, est désormais accessible.





Il y a toujours un barrage filtrant route de Wallonie à Ghlin. Des manifestants bloquent la E40 à hauteur de Herstal.





Les manifestants à Couvin



Entre dix et quinze gilets jaunes manifestent depuis 12h00 au rond-point de la locomotive, à Couvin, a indiqué la commissaire de la zone des Trois Vallées Virginie Wuilmart. L'action se veut pour l'instant plus symbolique que bloquante. Mais attention, selon nos informations, le mouvement devrait s'intensifier à partir de 16h et créer davantage d'embarras de circulation. "Le bourgmestre de Couvin a autorisé ce rassemblement pour autant que ça se passait dans le calme. Il y a parfois quelques petits ralentissements de la circulation pour qu'ils fassent passer leur message mais il n'y a aucun véhicule bloqué. Une de nos équipes de police se trouve à proximité. Nous suivons par ailleurs l'évolution de la situation sans pour autant avoir de crainte sur une éventuelle arrivée massive d'autres manifestants", a précisé la commissaire Virginie Wuilmart.

A Wandre et Feluy, les dépôts de carburant sont de nouveau libres.





De nouvelles actions prévues à Namur



Les gilets jaunes sont toujours en position au dépôt de Wierde ce vendredi alors que de nouvelles actions sont prévues pour les jours à venir. "Nous sommes toujours présents et de plus en plus nombreux, nous sommes très bien suivis par les Namurois", explique Marc-Henri Jamain. La mobilisation continue et devrait prendre une autre ampleur ce week-end à Namur. "Nous allons garder le site de Wierde sous blocage mais parallèlement à cela, nous voulons mener d'autres actions dans le centre ville, déposer des tracts et expliquer aux citoyens notre objectif", poursuit-il.



Alors qu'un entretient était prévu ce jeudi avec Charles Michel (MR) afin d'avoir des réponses aux questions des gilets jaunes, celui-ci n'a finalement pas eu lieu. "Nous avons refusé car au final, il ne s'agissait plus d'un direct mais d'une interview à laquelle le Premier ministre allait répondre plus tard. Nous voulions de la spontanéité et donc nous avons dit non". Une autre opportunité de s'exprimer devrait leur être donnée ce dimanche sur RTL-TVI où ils participeront à l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".