Gioacchino ne s'est plus manifesté depuis qu'il est sorti de son home à Bruxelles: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le mardi 10 juillet 2018, Gioacchino PIGNATO, un homme âgé de 49 ans, a quitté le "Home Baudouin" situé rue de la Violette à Bruxelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Monsieur Pignato mesure 1m65 et est de corpulence mince. Il est chauve et a une mauvaise dentition.



Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.







Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.