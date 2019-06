Un mort et plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Tournai

(Belga) Un jeune homme a été tué sur le coup dans un accident de la circulation qui s'est produit dimanche matin à Tournai. Les trois autres occupants ont été hospitalisés dans un état juge très grave, ont indiqué les pompiers.

L'accident s'est produit peu après 06h00 du matin le long de la chaussée de Bruxelles, à Tournai. Une voiture qui circulait en direction de Tournai a effectué une violente embardée dans le rond-point faisant face au garage Opel-Vanneste. Une vitesse excessive semble à l'origine de cette perte de contrôle. Après avoir effectué plusieurs tonneaux, le véhicule a terminé sa course contre la façade du proche garage. Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur les lieux un Smur, quatre ambulances, une autopompe multifonctions et un véhicule de commandement. "A notre arrivée sur place, un des quatre occupants de cette voiture était déjà décédé. La victime, un jeune homme, était hors du véhicule. Nous avons procédé à la désincarcération des trois autres personnes qui étaient coincées dans les tôles de la voiture. Ce sont des jeunes âgés de 25 à 30 ans, dont une jeune femme. Tous trois sont grièvement blessés et ont été admis au service des urgences du CHWapi de Tournai", expliquait vers 07h30 le capitaine Issam Joudar qui a dirigé l'intervention. Les services de la police de la zone du Tournaisis étaient toujours sur place vers 08h00. Le véhicule accidenté est équipé de plaques d'immatriculation belges. Cependant, les occupants seraient des Français.