Grave accident de la circulation sur la E42 à Antoing

(Belga) Un accident de la circulation, impliquant une seule voiture, s'est déroulé dimanche matin le long de l'autoroute A16-E42 Mons-Tournai. Le conducteur a été grièvement blessé. À 8h30, on ne roulait que sur une seule bande de circulation.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu avant 07h00, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de l'autoroute A16/E42. L'accident s'est déroulé dans le sens Mons-Tournai à hauteur d'Antoing, entre les sorties Maubray et Gaurain-Ramecroix. Pour une raison indéterminée, un conducteur qui se dirigeait vers Tournai a effectué une embardée. Le véhicule a percuté le rail de sécurité sur sa droite, puis a fait un tonneau avant de se stabiliser sur le flanc dans un champ. Une autopompe, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Un SMUR et une ambulance ont également été dépêchés sur les lieux. Coincé dans les tôles de sa voiture, un véhicule immatriculé en Belgique, le conducteur a dû être désincarcéré et pris en charge par les urgentistes. La victime a été grièvement blessée et admise en milieu hospitalier au centre des urgences du site Union à Tournai. Durant l'intervention, les deux bandes de droite en direction de Tournai ont été bloquées afin d'assurer la sécurité des secouristes. En attendant la venue d'un dépanneur afin d'évacuer l'épave, la circulation se poursuit toujours sur la bande de gauche. Le conducteur accidenté est seul en cause. (Belga)