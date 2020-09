Grave accident sur la N80 à Ciplet: deux victimes transportées en milieu hospitalier

(Belga) Un grave accident est survenu mercredi en début de soirée sur la route nationale 80 à Ciplet, dans l'entité liégeoise de Braives, a constaté sur place l'agence Belga. La chaussée a été complètement fermée à la circulation.

Une collision impliquant deux véhicules s'est produite, mercredi avant 17h30, sur la route de Namur au niveau de la borne kilométrique 42. Les pompiers de la zone de secours de Hesbaye sont intervenus avec deux ambulances et deux véhicules de désincarcération. Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Waremme a été appelé en renfort, tout comme le service médicalisé héliporté de Bra-sur-Lienne. Une femme se trouvant dans l'une des voitures a été évacuée par hélicoptère à l'hôpital liégeois de la Citadelle. Une autre qui occupait le second véhicule impliqué a été admise au service des urgences du Centre hospitalier régional de Namur. Selon le site d'information routière de la police fédérale, la voirie était toujours fermée à la circulation vers 20h45. (Belga)