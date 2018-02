Grave accident sur un parking de la E42: "Les nombreux camionneurs à la recherche d'une place représentent un danger"

C'est un problème de plus en plus fréquent sur nos routes: le manque de places pour les camions sur les parkings autoroutiers. A certains endroits, la nuit, ils sont tellement nombreux que cela devient très dangereux. Mercredi soir, une voiture s'est encastrée dans un camion sur la E42.

Un grave accident s'est produit mercredi soir sur un parking de l'autoroute E42, à hauteur d'Heppignies. Un camion roulait à une vitesse très lente, à la recherche d’une place. Un automobiliste est ensuite arrivé derrière lui et n'a pas pu l’éviter, en raison d’une plaque de verglas.

Se stationner est un souci majeur pour les camionneurs qui doivent respecter des temps de repos."Ici, ce que l’on constate, c’est que les camions ralentissent forcément quand ils cherchent une place de parking. Ils représentent un danger. Parfois ils s’arrêtent aussi sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui est tout à fait interdit. Donc c’est à la police de verbaliser", indique Laurence Zanchetta, porte-parole du Service public de Wallonie.

Vu que le trafic est plus dense, ce problème augmente surtout en soirée. Il faut dès lors sécuriser. Le Service public de Wallonie va installer dès cette année des potelets aux entrées et aux sorties des parkings.





"Nous réfléchissions à une manière de mieux informer les camionneurs"

Il faut également guider les camionneurs et les aider à trouver leur place."Nous réfléchissions aussi à une manière de mieux informer les camionneurs, notamment via les panneaux à messages variables où on leur signalerait le nombre de places disponibles au prochain parking sur leur route. Cela leur permettrait de ne pas entrer dans le parking pour se rendre compte que finalement ils ne vont pas trouver de place. Et souvent pour cela qu’ils se garent là où ils peuvent. Il faut bien les comprendre", souligne Laurence Zanchetta.

Le système d’information sera mis en place dans les prochains mois. Ce dispositif devrait aider de nombreux professionnels de la route. Par exemple, 12.500 camions passent sur la E42 à Heppignies chaque jour.