Grégory a quitté ce lundi sa maison à Verviers et n'est plus revenu: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège, division Verviers.

Le lundi 26 mars 2018 vers 18h00, Grégory DECARTES, un homme âgé de 33 ans, a quitté son domicile situé rue Raymond à Verviers. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Grégory mesure 1m80, est de corpulence robuste et porte de lunettes. Il a un léger retard mental et est influençable.

Il pourrait être vêtu d’une veste gris clair.

Grégory a besoin de soins médicaux.





Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.