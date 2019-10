Grève à la prison de Turnhout

(Belga) Le personnel de la prison de Turnhout a spontanément arrêté le travail mercredi matin, a fait savoir le syndicat libéral. "Les travailleurs en ont assez du manque d'effectifs et veulent afficher leur solidarité avec les collègues d'Anvers", a commenté le représentant du VSOA/SLFP, Eddy De Smedt.

Les gardiens de Turnhout rejoignent en effet le mouvement entamé à la prison d'Anvers, où le travail est à l'arrêt depuis jeudi dernier (BIEN jeudi). La grève couvait depuis un temps déjà à Turnhout. "Le personnel souhaite faire comprendre que la sécurité n'est plus garantie sur le lieu de travail en raison du manque de travailleurs", explique M. De Smedt. Les gardiens de Turnhout soutiennent en outre ceux d'Anvers. "A la prison d'Anvers, une assemblée du personnel est en cours. Les résultats des discussions de la veille avec la direction locale et le ministre doivent notamment être abordés. Ces discussions n'ont malheureusement rien donné", déplore le syndicaliste. Une nouvelle concertation est prévue jeudi entre direction et personnel de l'établissement anversois. (Belga)