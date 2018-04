Grève chez Lidl: une bagarre éclate entre des syndicalistes et un camionneur

Le ton est monté lundi entre plusieurs syndicalistes wallons du SETCa et un chauffeur de poids lourd du centre de distribution de Genk. Selon le syndicat socialiste, le chauffeur a tenté de forcer le barrage et failli renverser un délégué avant de descendre du camion et d'aller agresser celui-ci. "Des délégué-e-s sont ensuite intervenu-e-s pour tenter de contenir le chauffeur. Les faits ont été filmés et les images seront remises aux autorités compétentes si nécessaire", précise le SETCa dans un communiqué.

Le camionneur a essuyé plusieurs coups et présentait quelques lésions au visage, mais l'intervention d'une ambulance n'a pas été nécessaire. Un délégué a également été légèrement blessé par le conducteur, ajoute Julien Dohet, secrétaire politique du SETCa Liège. "Le conflit chez Lidl dure maintenant depuis 5 jours, dans le calme mais la détermination, en vue d’obtenir pour tous les travailleurs de meilleurs conditions de travail. Cet incident est un cas isolé. Nous appelons à ce qu’il en reste de même pour la suite", précise encore le SETCa.

Des agents de la zone de police CARMA se sont rendus sur place. Des membres du SETCa occupent l'entrée du site et découragent les chauffeurs qui veulent charger. Le SETCa précise que les camions vides ont pu quitter le site vers 13h, et qu'aucun chauffeur n'est séquestré. Aussi bien le camionneur que les syndicalistes envisagent de porter plainte.