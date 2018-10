Grève des bagagistes à l'aéroport de Bruxelles: la chaise roulante de sa fille de 5 ans est bloquée

"Chez Aviapartner en grève, on ne peut pas récupérer ses bagages... ni son fauteuil roulant !", a dénoncé Sonia via le bouton orange Alertez-nous. Elle est la maman d'une petite fille de 5 ans, Youna, qui se déplace en chaise roulante à cause d'une maladie neuromusculaire. La chaise roulante est considérée comme un bagage. Les parents ont passé toute la soirée à essayer de la récupérer car ils n'ont pas pu décoller comme prévu à cause d'une grève sauvage des bagagistes d'AviaPartner qui a entraîné la suppression de nombreux vols. "On a essayé de la récupérer entre 18h et 21h30. Un responsable a essayé de communiquer avec les grévistes, mais il ne pouvait rien faire", a indiqué la maman de Youna sur Bel RTL.

Impossible donc pour Sonia de se déplacer facilement avec sa fille. Elle doit la porter dans ses bras. Et pourtant, elle a tout tenté. "On pensait aussi peut-être pouvoir emprunter un fauteuil à l'aéroport, mais apparemment ce n'est pas possible non plus. Ils ont des grands fauteuils, mais ils ne sont pas pliants", a ajouté la maman. La chaise ne peut donc pas être transportée en voiture. Sonia est désespérée. "On se sent tellement impuissant qu'on ne comprend même pas comment ça a pu arriver", a-t-elle conclu. La famille a tout de même pu passer une courte nuit dans un hôtel tout proche. Elle espère récupérer la chaise roulante ce matin, et peut-être, partir en vacances.