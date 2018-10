Grève spontanée à l'aéroport de Bruxelles: "Des passagers ont dû partir sans leur valise"

Les travailleurs du bagagistre Aviapartner ont entamé une grève spontanée jeudi vers 17h30 à Zaventem. Contactée par nos soins, la porte-parole de l'aéroport précise "qu'il est difficile d'évaluer l'impact de la grève pour l'instant". "Il n'y a aucun chargement ni déchargement de bagages pour les avions opérés par Aviapartner. On peut cependant évaluer que 40% des vols sont concernés", indique Nathalie Pierard. La compagnie Brussels Airlines ne travaille pas avec ce bagagiste et n'est donc pas concernée.



"Certains passagers ont dû partir sans leurs bagages, car notre but est de ne pas provoquer trop de retard pour les avions. Certains passagers n'ont pas pu enregistrer leurs bagages, ou ils n'ont pas pu être chargés. On leur donne donc un code pour les récupérer plus facilement ensuite", précise la porte-parole. Des réunions opérationnelles sont en cours pour évaluer l'impact et trouver des solutions.



Pascal nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il se trouvait vers 18h45 à l'aéroport de Bruxelles, en pleine grève des bagagistes. "Des centaines de personnes bloquées. Aucune information n'est donnée", a-t-il déploré. Peu avant lui, Maria nous a relaté son cas: "Nous sommes trois amies, en route pour un long week-end à Barcelone. Nous devions décoller à 17h et nous sommes toujours au sol", a-t-elle indiqué.