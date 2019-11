Grosse prise pour la police des stups à Charleroi: ils arrêtent le patron présumé d'un gang mis sur écoutes

Branle-bas de combat ce jeudi soir pour l’ORA, la police anti-stupéfiants de la zone de Charleroi. Le dirigeant présumé d’un réseau de vente de drogues dures a été arrêté en flagrant délit.

Grâce à des écoutes, les policiers se rendent compte ce jeudi soir que les vendeurs d’un réseau de cocaïne et d’héroïne de Charleroi manquent de matières premières. Le dealeur "responsable" de la zone de Charleroi prend alors contact avec le patron du réseau, qui se trouve à Liège et qui descend lui-même pour apporter la marchandise. Pour les policiers de l’ORA, les agents carolos spécialisés dans lutte contre les stupéfiants, c'est l'occasion idéale pour intervenir. Suite à ces écoutes, les équipes se mobilisent à grande vitesse afin de mener une opération et de cueillir le patron du réseau.

La mission est un succès: plus de 1.500 grammes d’héroïne pure saisis ainsi qu’un kilo de morphine et de la cocaïne.

Sept arrestations

Les agents ont procédé en urgence aux interpellations, mais l’enquête concernant ce réseau était déjà en cours depuis le mois d’août. Cinq perquisitions ont été réalisées: deux à Charleroi et trois à Liège. Sept personnes ont été privés de liberté afin d’être entendues par un juge d’instruction.

Les policiers anti-stupéfiants de Charleroi signent donc un nouveau succès malgré les dossiers qui s'accumulent et le manque d'effectifs qu'ils ont déjà signalé.