Grosses saisies à Liège et au Luxembourg: de l'argent, des drogues et des armes ont été saisis

Douze perquisitions ont été menées mardi soir dans les régions liégeoises et luxembourgeoises, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Une quantité importante d'argent, de drogues et d'armes ont été saisis. Quatre mandat d'arrêts ont été délivrés.



Mardi soir, la PJF Unité Spéciale a mené six perquisitions à Liège, deux à Bastogne, deux à Sprimont, une à Herstal et une à Chaudfontaine. Au total six personnes ont été interpellées et quatre mandats d'arrêt ont été délivrés.





35.000 euros retrouvés



Parmi les suspects, Jean-Claude H. (Hanson), 73 ans, a été privé de liberté. Bien connu de la justice, il a notamment été condamné en 2016 pour trafic international de drogue et d'arme. Le septuagénaire avait bénéficié d'une semi-liberté et en aurait profité pour replonger dans ses activités illégales avec ses anciens comparses.

Lors de ces perquisitions, 35.000 euros ont été retrouvés dont 31.000 directement chez Monsieur H., 4,5 kg de cannabis, 400 plants de cannabis, cinq armes de point, cinq armes longues, une grenade et 25 bombes flash. Six voitures, deux motos et deux drones ont également été saisis.

"Monsieur H. est déjà bien connu de la justice. Les premiers faits remontent à 1986. Il y a approximativement un an, la police a été avertie des agissements suspects de sa part. Depuis lors une enquête a été ouverte. On en est encore au début", a spécifié la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.