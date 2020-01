Guerre entre influenceuses bruxelloises: l'avortement secret d'Ikram, une jeune femme, est dévoilé sur Instagram

Ce lundi soir après le RTL INFO 19h, le magazine "Image à l'appui" reviendra sur une guerre entre influenceuses bruxelloises. Une dispute qui a dépassé internet et qui a eu des conséquences dans la vie réelle.

"Ton adresse, tout sur toi. Même ta grand-mère je vais te la sortir", lance Maya, une influenceuse bruxelloise sur le réseau social Snapchat.

Ensuite, la jeune femme met ses menaces à exécution et diffuse les données personnelles de dizaines de personnes. Nora, Sihem et Ikram en font les frais.

"Un matin, quand je me suis levée, j’ai reçu des tonnes de messages, plus de 200 messages de gens que je ne connaissais pas et qui me disait que telle personne m’a affichée, telle personne m’a affichée. Ces personnes, ce sont des influenceurs. Tout le monde avait mon numéro. Tous les gens m’appelaient par téléphone. Mon adresse a été diffusée, des photos de moi ont été diffusées, des informations personnelles sur ma qualité de vie, sur mon entourage familial", raconte l’une d’entre elles.

C’est avec Ikram que l’affaire va atteindre un point de non-retour. La jeune femme, qui préfère aujourd’hui cacher son visage, devient la cible principale des influenceuses et de leurs communautés. "Comme elles ont vu que j’étais une personne forte, et que cela ne m’atteignait pas ce qu’elles avaient fait, qu’elle m’avait affichée, elles ont voulu aller plus loin. Jusqu’à prendre contact avec une personne qui travaille à l’hôpital", raconte la Bruxelloise.

Une des influenceuses parvient à accéder au dossier médical d’Ikram et le publie sur Instagram. Le document révèle un avortement secret subi 10 ans plus tôt par la jeune femme. Les conséquences sont désastreuses.