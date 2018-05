Guerrero pourra finalement jouer en Russie avec le Pérou

(Belga) Le capitaine du Pérou, Paolo Guerrero pourra jouer la Coupe du monde en Russie après la décision du Tribunal fédéral suisse de suspendre sa suspension pour dopage. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui avait doublé sa suspension de 6 à 14 mois, avait annoncé plus tôt dans la journée qu'il ne s'opposerait pas à la décision.

Paolo Guerrero avait saisi en urgence le Tribunal fédéral qui siège à Lausanne et demandé "un effet suspensif" à la décision du TAS. Le Péruvien avait demandé au Tribunal fédéral de statuer avant la fin de la semaine, les pays participant au Mondial devant transmettre lundi à la FIFA leur sélection définitive. Paolo Guerrero d'abord suspendu 6 mois pour un contrôle positif à la cocaïne, avait fait appel de cette décision, demandant son annulation. L'AMA avait également fait appel, demandant une sentence alourdie. Le 14 mai, le TAS avait finalement décidé de porter sa suspension de 6 à 14 mois. Guerrero, soutenu notamment par le syndicat des joueurs professionnels (Fifpro), a été reçu récemment par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait indiqué "comprendre sa déception". Joueur emblématique de la sélection péruvienne, Guerrero avait été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'AMA, à la suite d'un contrôle effectué après un match des qualifications pour le Mondial 2018 contre l'Argentine, le 5 octobre 2017. Il avait ensuite manqué les deux rencontres du barrage qualificatif remporté contre la Nouvelle-Zélande. Le Pérou, dernier pays qualifié pour la Coupe du monde, n'a plus participé à une phase finale du tournoi mondial depuis 1982. La sélection sud-américaine a été versée dans le groupe C du Mondial-2018 où elle affrontera la France, le Danemark et l'Australie.