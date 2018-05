Harcelé, Nicolas est obligé de s'installer dans un garage

"Images à l'appui" se penchera ce lundi soir sur le cas de Nicolas, une personne handicapée qui vit dans un garage insalubre après avoir quitté son appartement social en raison d'un voisin qui le harcelait.

Ce lundi soir, vous retrouverez votre magazine "Images à l'appui" sur RTL-TVi. Le magazine évoquera le cas de Nicolas, handicapé qui vit dans un garage sans électricité depuis plusieurs mois après avoir fui son appartement social car il était harcelé par un voisin. "Jours et nuits, il venait sonner pour faire aboyer mon chien. Il me suivait dans la rue ou quand je faisais mes courses. J’ai dû changer de numéros de téléphone, de compte Facebook. Ça ne pouvait plus continuer. La police l’a convoqué, mais cela n’a pas abouti à grand-chose. Un jour, j’ai craqué et je suis parti", témoigne Nicolas.





Nicolas est obligé de s'installer dans un garage



C’est le début d’une longue période d’errance pour Nicolas. Pendant un temps, il est hébergé à gauche et à droite chez des amis, mais très vite il se retrouve à la rue. "J’ai essayé de trouver une solution mais quand je dis dans le privé que j’ai une pension d’handicapé, ça ferme les portes directement. Un soir, je ne savais plus où aller. Comme j’avais les clés, je me suis installé dans un garage. Je me suis acheté un lit de camps, des couvertures et je m’y suis installé."

Nicolas s’organise comme il le peut dans ce garage sans électricité prêté par un proche. Il est obligé de s’éclairer tous les soirs à la bougie. "Je passe mes soirées à écouter la radio sur mon GSM."