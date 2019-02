"Trois hélicoptères militaires survolent Louvain-la-Neuve, pourquoi?": ils ont effectué un "holding pattern"

Plusieurs témoins nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous après avoir observé un étrange manège dans le ciel ce jeudi vers 16h. "Cela fait plus de 10 minutes que des hélicoptères tournent autour du zoning de Louvain-la-Neuve", nous a prévenus une personne à 16h27. "Trois hélicoptères survolent Louvain-la-Neuve", nous a confirmé un autre témoin un peu plus tard.



Contacté par nos soins, le porte-parole de la Défense nous précise que les hélicoptères "ont effectué un holding pattern". "Il s'agit d'un vol d'attente, les appareils font alors des cercles. Ils sont restés environ 10 minutes au-dessus de Louvain-la-Neuve car ils devaient atterrir à Beauvechain, mais la piste était occupée", nous a précisé le porte-parole.



Après ce moment d'attente qui a inquiété certains habitants, les appareils ont finalement pu prendre la direction de Beauvechain. Ils se sont posés sans problème.