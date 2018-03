Hells Angels - Trois des 12 personnes interpellées ont été libérées

(Belga) Trois des 12 personnes interceptées mardi soir lors des perquisitions effectuées dans la province de Limbourg ont été libérées après audition par la police fédérale judiciaire, a rapporté mercredi soir le parquet fédéral à propos de l'enquête visant les locaux de la bande de motards Hells Angels.

Cinq personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. Le juge d'instruction ne s'est pas encore prononcé sur le sort des quatre derniers suspects. Mardi soir, 18 perquisitions ont été menées, principalement dans le Limbourg, dans le cadre d'une enquête visant des lieux de rassemblement liés aux Hells Angels, une bande de motard. Les policiers ont notamment découvert un lance-roquette, toutes sortes d'armes blanches et de combat, huit armes à feu, des shurikens, des coups-de-poing américains, des pistolets à impulsion électrique, des sprays au poivre et environ 800 cartouches de munition. Ils ont également saisi 10.000 euros, trois kilos de speed et deux blocs de haschich, du matériel de plantation, des gilets pare-balles, des logos de la police et des attributs nazis et liés à la SS. Les autorités néerlandaises ont aussi mené des opérations de leur côté et ont perquisitionné deux maisons dans le Limbourg néerlandais. (Belga)