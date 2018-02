Héritage Johnny Hallyday: nouvelle action en justice de ses enfants aînés

(Belga) Les enfants aînés du rocker français Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, ont intenté une nouvelle action en justice pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de leur père, ainsi que le gel de son patrimoine, ont indiqué leurs avocats samedi.

Deux mois après la mort du chanteur, les deux aînés du rocker avaient lancé une première action en justice en début de semaine pour contester le testament américain de leur père au seul profit de sa veuve, Laeticia, une procédure qui devrait durer plusieurs mois. Affirmant avoir essuyé un refus de la veuve de Johnny, Laura Smet a décidé de saisir la justice pour "prendre connaissance du projet d'album posthume afin de pouvoir exercer ses prérogatives d'héritier, pour pouvoir confirmer le respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de cet album dont la presse a annoncé qu'il aurait été récemment terminé", a indiqué un des avocats des aînés, Emmanuel Ravanas. Avec son frère, Laura Smet a saisi en référé (en urgence) le président du tribunal de grande instance de Nanterre, à l'ouest de Paris, "afin de se voir autorisée à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48h le projet d'album". Les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, soit plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélémy et Marnes-la-Coquette, près de Paris, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. "Principalement préoccupée par la défense de l'oeuvre de son père", Laura Smet affirme cette fois que Laeticia Smet lui a "sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses". "Johnny Hallyday avait fait écouter avec fierté le 4 octobre dernier les premiers enregistrements bruts de quelques titres de l'album à sa fille Laura", selon les avocats. Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre d'un cancer du poumon, a travaillé une grande partie de l'année 2017 à ce 51e album studio, inachevé mais pour lequel une dizaine de titres ont tout de même été enregistrés. (Belga)