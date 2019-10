Hollande entendu au printemps dans une enquête sur la nomination d'Ernotte à France TV

(Belga) François Hollande a été entendu au printemps dans le cadre d'une enquête sur la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions en avril 2015, a indiqué dimanche l'entourage de l'ancien président de la République.

"Je vous confirme que le Président a bien été entendu" par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a-t-on déclaré, confirmant une information du Journal du Dimanche. "Il n'y était pas obligé mais tenait à le faire pour rappeler qu'il n'y avait eu aucune intervention de l'Élysée", a-t-on ajouté. Cette enquête avait été ouverte à la suite de plaintes de la CFDT-Medias et de la CGC-Audiovisuel, qui soupçonnent notamment le président du CSA, Olivier Schrameck, d'avoir fait pression sur d'autres membres de l'instance pour écarter certaines candidatures au profit de Delphine Ernotte. Ces syndicats avaient déposé une première plainte qui avait été classée sans suite en juillet 2015 par le parquet de Paris. Ils avaient alors décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile, afin d'obtenir la désignation d'un juge d'instruction pour mener les investigations. S'appuyant sur plusieurs sources proches de l'enquête, le JDD affirme que l'ex-chef de l'Etat aurait indiqué lors de son audition que Mme Ernotte "avait sa préférence, mais qu'il n'avait exercé aucune pression en sa faveur". Selon le JDD, après "plusieurs dizaines d'auditions de professionnels de l'audiovisuel" et de tous les membres du CSA, la juge d'instruction a notifié la fin des investigations, et doit désormais rendre sa décision dans ce dossier. (Belga)