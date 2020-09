Homicide d'une joggeuse à Namur - L'assassin de Wivinne Marion inculpé pour agression sexuelle

(Belga) Xavier Van Dam, l'assassin présumé de Wivinne Marion, tuée le 1er novembre 2018 alors qu'elle faisait son jogging à Boninne, est désormais aussi inculpé pour agression sexuelle dans cette affaire, a indiqué mercredi le parquet de Namur, confirmant une information de la Dernière Heure.

Le corps de la victime, âgée de 42 ans, avait été retrouvé le jour de sa disparition dans une voiture plongée dans la Sambre, à Flawinne. Le conducteur du véhicule, Xavier Van Dam, un habitant de Namur âgé de 28 ans au moment des faits, avait alors été interpellé à proximité. Cette interpellation avait été permise par un témoin, qui l'aurait vu violenter et enfermer la joggeuse dans le coffre de son véhicule à Boninne. Déja inculpé pour assassinat, le suspect l'est donc aussi pour agression sexuelle dans le cadre de cette affaire. Le parquet de Namur ne souhaite cependant pas en dire plus à l'heure actuelle. La maman de Wivinne Marion, en revanche, n'a pas tardé à réagir dans les colonnes de la Dernière Heure. " C'est horrible ce qui est arrivé à ma fille, ma chair, mon sang. En plus de l'avoir démolie, massacrée, il l'a violée. Cela ajoute à la peine", a-t-elle déclaré, ce qui laisse présumer que la piste du viol est bien celle étudiée dans le cadre de l'instruction. Incarcéré depuis les faits, le suspect dit lui toujours ne se souvenir de rien. Les résultats des différentes expertises psychologiques seront donc un élément important pour juger de sa culpabilité. (Belga)