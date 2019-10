HSBC Private Bank versera bien 295 millions à la justice belge

(Belga) La chambre du conseil de Bruxelles a homologué jeudi la plus grosse transaction pénale de l'histoire du pays: HSBC Private Bank devra bien payer 295 millions d'euros à la justice belge, rapporte L'Echo, vendredi. En outre, 493 millions d'euros seront réclamés à des fraudeurs.

C'est donc la fin du volet pénal de l'affaire HSBC Private Bank, cette filiale suisse de la puissante banque britannique. La chambre du conseil de Bruxelles a intégralement homologué l'accord conclu cet été entre le parquet de Bruxelles et la banque. Il marque ainsi la plus importante transaction pénale jamais réalisée dans le pays. Le montant de 295 millions d'euros est à rapprocher de celui obtenu par la Justice française, qui s'élève à 300 millions. "C'est bien la preuve qu'avec des bouts de ficelle, la Justice peut obtenir des résultats en Belgique et que c'est bien là qu'il faut aller chercher l'argent dont l'État manque, pas ailleurs", a indiqué une source proche du dossier à L'Echo. (Belga)