Huit adolescents suspectés de jouer avec un Taser à Saint-Ghislain: tous nient, leurs parents informés des faits

(c) Belga

"Samedi vers 14h notre service Intervention a reçu un appel d’un citoyen qui signalait avoir aperçu des jeunes "jouant" à proximité de la piscine de Saint Ghislain avec un Taser", commence la police boraine dans un communiqué publié ce mercredi. Arrivés sur place, les policiers ont contrôlé une dizaine d’adolescents sans toutefois trouver un Taser.

"Quelques heures plus tard, vers 17h, une patrouille repère le même rassemblement de jeunes à l’avenue de l’Enseignement. Une certaine tension entre les 8 personnes présentes était palpable", nous relate la police. "Cette fois, les policiers retrouveront un Taser et une matraque à proximité immédiate du groupe d’ado", poursuit la porte-parole de la zone. Les deux objets ont été saisis par la police mais aucun des jeunes ne revendiquera en être le propriétaire. Les 8 personnes ont quant à elles ramenées en nos locaux et leurs parents informés des faits.