Hyundai et Kia rappellent 280.000 véhicules à cause d'un risque d'incendie

(Belga) Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai et Kia ont rappelé plus de 280.000 véhicules en raison d'un défaut pouvant provoquer un incendie, ont indiqué les autorités américaines mercredi.

Le rappel concerne 245.030 Palisade SUV de Hyundai et 36.417 Telluride SUV de Kia tous deux des années 2020 à 2022, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de la sécurité routière. Les fabricants ont conseillé aux propriétaires des voitures rappelées de les garer à l'extérieur et à l'écart car elles peuvent prendre feu, a ajouté la NHTSA. Elles sont équipées d'un accessoire vulnérable à l'humidité, ce qui peut provoquer un court-circuit et entraîner un incendie. Les constructeurs coréens ont signalé 25 incidents aux États-Unis et au Canada, mais aucun accident ou blessé. (Belga)