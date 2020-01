Il a agressé une dame handicapée à Yvoir: Luc Nem condamné alors qu'il est aussi accusé du meurtre de sa compagne

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, jeudi matin, Luc Nem à une peine de dix mois de prison avec sursis probatoire. Il était poursuivi pour coups et blessures commis sur une dame le 7 avril 2017 à Yvoir. Luc Nem est actuellement en détention prévention pour le meurtre présumé de sa compagne, Marielle T., commis dans la nuit du 27 au 28 novembre 2019 à Assesse.

Les faits et les explications du coupable

La victime présentait une déficience physique puisqu'elle avait des difficultés pour marcher et devait se déplacer à l'aide de béquilles. "Cette dame promenait son chien quand elle a été molestée. Elle présentait des traces de griffes et avait des douleurs thoraciques et cervicales mais aussi aux bras, aux jambes et aux mollets", a indiqué le parquet de Namur.

L'auteur de l'agression avait expliqué son comportement par le fait que cette dame aurait frappé son chien avec une de ses béquilles. "J'étais chez une amie pour un barbecue quand j'ai entendu mon chien crier. Il s'était échappé et quand je suis allé voir, elle le frappait. Quand j'ai voulu le reprendre, j'ai aussi reçu un coup de béquille au visage. Voulait-elle me toucher ou visait-elle encore le chien? Je ne sais pas mais j'ai vu rouge", a-t-il expliqué.

Luc Nem était sous l'influence de l'alcool. Il s'est jeté sur la dame qu'il a mise plusieurs fois au sol jusqu'à ce que sa compagne et des voisins interviennent.